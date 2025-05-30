Сотрудник Пентагона пытался передать секретные документы иностранному государству 30.05.2025, 12:30

Среди них были файлы под грифом «Совершенно секретно».

28-летнего ИТ-специалиста Разведывательного управления Министерства обороны США Натана Лаатша арестовали по подозрению в попытке передать секретную информацию иностранному правительству. Как сообщило Министерство юстиции США, Лаатш пытался поделиться разведывательными данными с агентом ФБР под прикрытием, которого считал посредником иностранного государства, передает ABC News.

Расследование началось в марте после наводки о том, что Лаатш не поддерживает политику действующей администрации и готов делиться секретными разведданными. По данным следствия, в течение трех дней он переписывал конфиденциальные данные в блокнот прямо на своем рабочем столе в DIA, складывал листы в квадраты, прятал в носки и ланч-бокс.

1 мая ФБР провело контролируемую операцию: Лаатш согласился передать данные на флешке в парке на севере Вирджинии. На устройстве, как утверждается, содержалась информация уровня «Секретно» и «Совершенно секретно». Впоследствии он выразил желание получить гражданство неназванного государства, потому что «не верит в улучшение ситуации в США».

Во время повторной попытки передачи данных в том же районе Лаатша задержали. Он работал в Разведывательном управлении с 2019 года, отвечал за информационную безопасность в Отделе внутренних угроз. Дело рассматривает окружной суд США Восточного округа Вирджинии. Имя страны, которой он пытался передать информацию, в судебных документах не раскрывается.

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