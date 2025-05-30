Маленький снаряд: в интернете показали уникальный компактный BMW 30.05.2025, 12:42

Фото: Classic Driver Market

Компактное спортивное авто оснастили большим V8.

Купе BMW 1M превратили в маленькую ракету. Компактное спортивное авто оснастили большим V8.

Об уникальном спорткаре BMW рассказали на сайте Classic Driver.

Экстремальный тюнинг BMW 1 Series M Coupe 2011 года выполнили в ЮАР. Владелец авто Зафар считал купе недостаточно мощным.

Фото: Classic Driver Market

В его руки попал разбитый спорткар BMW M3 E92. Зафар решил переставить его двигатель в BMW 1M. Это оказалось не очень сложно, ведь две модели построены на одной платформе. Проект назвали 1M CSL 1M.

Фото: Classic Driver Market

4,0-литровый 420-сильный V8 поместился под капот компактного купе BMW 1M. Кроме того, у BMW M3 позаимствовали 6-ступенчатую механическую КПП, спортивный дифференциал и детали трансмиссии. Также он стал донором спортивных передних сидений. Силовой агрегат прошел полное обслуживание с заменой рабочих жидкостей и износившихся деталей.

Единственный в мире спорткар BMW 1 Series M CoupeBMW 1M с V8 очень быстрый. Зафар сравнивает его с гоночными авто и отмечает быстрые реакции и высокооборотный характер атмосферной восьмерки.

Фото: Classic Driver Market

Тяжелый двигатель не ухудшил управляемость компактного купе — BMW 1M CSL остается очень маневренным как на улицах, так и на гоночном треке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com