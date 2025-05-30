Нашлась жена экс-хоккеиста сборной Беларуси

Нашлась жена экс-хоккеиста сборной Беларуси3
- 30.05.2025, 12:56
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Ее разыскивал поисково-спасательный отряд «Ангел».
Екатерина Казнадей, жена экс-хоккеиста сборной Ильи Казнадея, нашлась, она жива. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».
Об её исчезновении сообщалось вчера, говорили, что Екатерина может быть дезориентирована. «Ангел» благодарит силовые органы за содействие.
Илья Казнадей написал в своем инстаграме: «Наша Катя нашлась, она жива и здорова, и это самое главное на сегодняшний день. Пожалуйста, не нужно распространять ложную информацию, писать гадости и лить грязь. Мы действовали в рамках закона, но всеми возможными методами и ускоренными способами по продвижению поисков близкого нам человека. В жизни у каждого из нас бывают трудности, кризисы, сложные ситуации, апатия, потеря себя, поэтому важно всегда и везде оставаться людьми, у нас у всех есть душа и сердце».