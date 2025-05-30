Bloomberg: В США кандидаты на госслужбу будуть писать эссе об указах Трампа 3 30.05.2025, 13:08

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Фото: Bloomberg

В документы о приеме на госслужбу добавлено четыре вопроса.

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые правила приема на государственную службу, чтобы проверить приверженность кандидатов главе государства. Об этом 29 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку Управления кадровой службы (OPM) США.

В документы о приеме на государственную службу добавлено четыре вопроса кандидатам об их любимых указах и приверженности эффективности государственного управления.

Такие требования применяются даже к относительно низкоуровневым должностям, таким как помощники медсестер, смотрители парков и пожарные.

Новые требования включают вопросы, которые могут дать представление о политической философии кандидата. Среди них: «Как ваша приверженность Конституции и основополагающим принципам Соединенных Штатов вдохновила вас на выполнение этой роли в федеральном правительстве? Приведите конкретный пример из профессионального, академического или личного опыта».

Другой вопрос похож на тот, который задают претендентам на главные политические должности в качестве теста на лояльность, отмечает Bloomberg. Он просит претендентов «определить один или два соответствующих указа или политических инициативы, которые имеют для вас значение, и объяснить, как вы бы помогли реализовать их, если бы вас наняли».

Два других вопроса касаются того, как кандидаты хотели бы повысить эффективность работы правительства, а также их личной трудовой этики.

Такие нововведения являются запугиванием рабочей силы, заявил президент Партнерства за государственную службу Макс Стир. Это беспартийная группа, которая занимается улучшением положения работников.

По его словам, задавать новые вопросы «крайне проблематично». Он отмечает, что это идеологическая политика без понимания обязанностей, для которых нанимают сотрудников. Например, нет никаких причин, по которым стоматолог-гигиенист в департаменте по делам ветеранов должен понимать указы Трампа, сказал Стир.

При этом в OPM утверждают, что эти вопросы не сильно отличаются от тех, которые задал бы любой работодатель, чтобы убедиться, что потенциальный сотрудник вписывается в культуру компании.

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