Лукашенко снова начал «исчезать» 3 30.05.2025, 13:16

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Лето еще не началось, а диктатор активно отдыхает.

На протяжении месяца Лукашенко дважды «исчезал» на продолжительное время: вероятно, в это время он отдыхал в своих резиденциях, пишет UDF.

«Исчезновение» Лукашенко в районе Александрии-2

Летом прошлого года на празднике «Александрия собирает друзей» Лукашенко практические прямо заявил, что остро нуждается в отдыхе и поэтому задержится на малой родине:

«И после этой вот нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это, действительно, не как будто, это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным. Как и раньше, в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься».

Есть большие основания считать, что в апреле этого года Лукашенко вновь отдыхал в резиденции в своей родной деревне. Хотя и очень пытался это скрыть.

После того, как в четверг 17 апреля Лукашенко провел встречи во Дворце независимости, в следующие дни он появился перед камерами 20-22 апреля в Толочине, Шклове и поселке Копысь – то есть в непосредственной близости от деревни Александрия.

Официально эти недалекие разъезды политика назвали «рабочими поездками в Могилевскую и Витебскую области».

Затем Лукашенко вновь «исчез» на несколько дней и появился во Дворце независимости лишь в пятницу 25 апреля. Получается, что в резиденции на малой родине он мог провести неделю.

Однако как показали дальнейшие события этот отдых, по всей видимости, не стал для Лукашенко перезагрузкой, здоровью не помог. Уже довольно скоро он вновь «пропал».

«Исчезновение» Лукашенко в районе Лясковичей

Одна из самых известных резиденций Лукашенко находится в агрогородке Лясковичи на Гомельщине. В красивом месте на берегу Припяти возвели несколько коттеджей, крытый спорткомплекс, баню и многое другое (самое верхнее фото и ниже).

В этой резиденции в 2017 году Лукашенко принимал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на все доказательства, в 2020 году Лукашенко говорил о своей резиденции в Лясковичах:

«Обычный деревянный дом, который крестьяне здесь построили. Я до сих пор живу в этом доме».

А теперь изучим недавнее «исчезновение» правителя страны. В пятницу 23 мая он посетил горно-обогатительный комплекс в Любанском районе – это как раз по дороге на Лясковичи Петриковского района, за 100 км от агрогородка.

На следующий день 24 мая пресс-служба Лукашенко сообщила о его «рабочей поездке в Петриковский район». По факту политик был на предприятиях в районе Лясковичей: на деревоперерабатывающем комплексе «Лясковичи», молочно-товарном комплексе «Лясковичи» и ОАО «Агро-Лясковичи».

Во время поездки Лукашенко вспомнил, что впервые приехал в агрогородок 27-28 лет назад: «Это моя молодость. Моя судьба».

В следующий раз правителя страны показали только через четверо суток, 28 мая, когда он принял во Дворце независимости председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

Причем выяснилось, что Лукашенко опоздал на день.

Диктатор сказал Пархомчику:

«Я извиняюсь, что вчера пришлось переместить (встречу - UDF)… Но сказали, что у тебя столько работы в Минске». Чиновник ответил: «С пользой, с пользой провел время, Александр Григорьевич».

Очень похоже на то, что Лукашенко опоздал на встречу в Минск из-за отдыха в Лясковичах. Правда, восстановить здоровье это ему не сильно помогло. На встрече с Пархомчиком у политика был хорошо заметен тремор головы, а на следующий день он говорил с одышкой, даже сидя.

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