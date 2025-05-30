Китай обошел Россию в Казахстане 30.05.2025, 13:19

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КНР предложил построить АЭС вдвое дешевле, чем РФ.

Россия может проиграть Китаю гонку за право построить первую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) готова построить два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 ГВт за $5,47 млрд, а также поделиться технологиями и предоставить казахстанской стороне возможность полностью управлять ядерным топливным циклом. Это предложение обсуждалось в конце мая на встрече главы национального управления по ядерной безопасности КНР Дон Баотона и представителя агентства по атомной энергии Казахстана Алмасада Саткалиева, пишет издание «Курсив».

По итогам переговоров казахстанская сторона «выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС». В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очереди, заявили, что Казахстан готов к сотрудничеству с Китаем в вопросе строительства АЭС.

До этого власти республики составили шорт-лист потенциальных подрядчиков для строительства АЭС. В него, помимо CNNC, вошли российский «Росатом», южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) и французская EDF (Électricité de France). Отмечалось, что выбор между ними будет сделан исходя из «экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности». В Минэнерго Казахстана, изучив предложенные варианты, отмечали, что строительство АЭС обойдется в $10–15 млрд. При этом в конце 2024 года первый вице-премьер республики Роман Скляр заявил, что стоимость может возрасти в полтора раза по причине удорожания материалов и услуг.

Первоначально Казахстан собирался выбрать партнера для строительства АЭС до конца 2022 года, а затем в начале 2023-го. Но вопрос о необходимости возведения станции был вынесен на референдум, который состоялся 6 октября 2024 года. «За» строительство высказались 71,12% проголосовавших казахстанцев, а против — 26,15%. После этого президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан планирует запустить первую АЭС к 2035 году. Предполагается, что ее построят в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области — на побережье озера Балхаш. При этом республика собирается запустить не менее трех крупных АЭС. Строительство будут контролировать МАГАТЭ и Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO). По оценке казахстанских властей, это поможет соблюдать высокие стандарты безопасности и минимизирует риски коррупции.

Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана после Австралии (15% и 28% соответственно), а местный «Казатомпром» является крупнейшим производителя урана в мире (43% мировых поставок в 2022 году). При этом в Казахстане уже работала АЭС — с 1973 по 1999 год на западе страны, в городе Шевченко (с 1991 года — Актау), на базе Магистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Однако на реакторе этой станции БН-350 потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. Из-за этого было решено вывести его из эксплуатации.

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