Россия входит в фазу финансового истощения 2 Олег Саркиц

30.05.2025, 13:25

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Кремль становится уязвимым.

В этом году российская власть планировала сократить дефицит государственного бюджета до 0,5% ВВП, впрочем, на днях Госдуме РФ пришлось увеличить бюджетный дефицит втрое, до 1,7% ВВП. Россия вплотную приблизилась к бюджетному кризису, который, к сожалению, вряд ли повлияет на ее агрессивную политику, но по крайней мере может ослабить ее военную мощь.

Нереалистичный бюджет-2025

Федеральный бюджет России на 2025 год, утвержденный в третьем чтении Госдумой, предусматривает доходы в размере 400,2 млрд долл. (18,8% ВВП) и расходы на уровне 411 млрд долл. (19,3% ВВП), что формирует дефицит около 11 млрд долл. Бюджет носит четко военный характер: 41% всех расходов направлены на потребности, связанные с войной против Украины, в частности 133,6 млрд долл. заложено на оборону — на 25% больше, чем в прошлом году. Предусмотрен также рост расходов на силовой блок, администрацию президента, а также на «патриотическое воспитание» как часть внутренней мобилизации. Доходная часть уже основывается преимущественно на ненефтегазовых источниках: повышенных налогах, акцизах, дивидендах госкомпаний, приватизации и росте тарифов ЖКХ почти на 12%. Несмотря на официальный прогноз инфляции на уровне 4,5%, реальная макроэкономическая динамика и усиливающееся давление на расходы делают эти расчеты маловероятными. Бюджет очевидно дефицитный и недостоверный по своим параметрам, а его военная направленность сигнализирует о стратегической подготовке Кремля к затяжной войне.

Падение нефтегазовых доходов: системная угроза для бюджета Кремля

Российская экономика в 2025 году вступает в фазу глубокой бюджетной турбулентности. По итогам первых четырех месяцев года, доходы от экспорта энергоресурсов сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а в апреле падение достигло 12% в годовом исчислении — третье подряд месячное снижение. Основной причиной является резкое снижение цены на нефть марки Urals, которая держится ниже 60 долл. за баррель, и общая слабость мирового рынка. В контексте действующих западных санкций, ограничений ценового потолка, а также все более сложной логистики теневого флота это формирует устойчивый тренд на сокращение валютных поступлений в бюджет.

Бюджетный дефицит и макрофинансовая дестабилизация

Ключевой индикатор проблемы — бюджетный дефицит. В апреле ситуация развернулась кардинально: дефицит достиг 1,05 трлн руб. (около 13 млрд долл.). Всего за январь—апрель 2025 года дефицит вырос до 3,2 трлн руб. (порядка 36 млрд долл.), это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин России был вынужден пересмотреть плановые показатели: ожидаемый годовой дефицит был повышен до 3,8 трлн руб. (около 43 млрд долл.), что является рекордом со времен пандемии. Это сигнализирует о системной разбалансированности между доходами и расходами, которая делает невозможным финансирование приоритетных государственных программ без принятия чрезвычайных мер.

Главная причина дефицита — сверхтраты на войну, которую Россия не собирается останавливать. Ежедневно около тысячи россиян подписывают армейский контракт. Мобилизационный ресурс РФ — 25 миллионов. Но реально подготовленных — 3 миллиона. С начала полномасштабной войны мобилизовано уже 1,3 миллиона, еще почти миллион — это потери убитыми и ранеными. Каждый контракт и каждая потеря — это колоссальная финансовая нагрузка на бюджет агрессора.

Еще одна большая затратная отрасль — это техника. На сегодняшний день 80% военной техники является старой, со сниженными характеристиками, она требует модернизации, а это снова расходование драгоценного ресурса, которого и так не хватает. В целом за три месяца этого года военные перерасходы РФ достигают 5 млрд долл. За более чем три года полномасштабной войны только прямые расходы РФ на так называемую оборону составляют свыше 500 млрд долл., а совокупные экономические потери из-за войны исчисляются триллионами долларов.

Сокращение инвестиций в промышленность и транспорт: экономика проедает резервы

На фоне падения доходов правительство начало урезать финансирование ключевых инвестиционных программ, которые раньше позиционировались как локомотивы импортозамещения и технологического прорыва. Программа развития авиапрома, предусматривающая замену западных самолетов на российские, потеряла 22% финансирования — из 101,2 млрд руб. осталось только 78,8 млрд. Программа «Развитие промышленности» лишилась 66,9 млрд руб., поддержка автопрома сократилась на 35 млрд. Даже проекты по робототехнике, судостроению и инновационному транспорту были значительно сокращены. Такие действия не только тормозят структурную модернизацию экономики, но и создают дополнительную нагрузку на рынок труда, особенно в регионах, где концентрация оборонных и промышленных предприятий критически высокая.

Девальвация, инфляция и новая архитектура «бюджетного правила»

Рост дефицита подталкивает правительство к радикальным финансовым маневрам. Обсуждается сценарий девальвации рубля до уровня 100 за доллар как способ увеличить рублевые поступления от экспорта. Но такая девальвация неизбежно будет инфляционной, что в условиях и без того высокой базовой ставки Центробанка РФ (21%) угрожает дальнейшим раскручиванием ценовой спирали. Запасы Фонда национального благосостояния уже сократились до 40 млрд долл. — минимума с 2008 года. В то же время бюджетное правило, которое должно было стабилизировать поступления от энергетики, не выполняется. Планировалось, что в ФНБ в 2025 году поступит 1,8 трлн руб., вместо этого можно ожидать дефицит в 447 млрд. Это означает необходимость пересмотра самого механизма формирования и расходования резервов.

Война как главный дестабилизатор финансовой системы

Самый большой структурный вызов для российского бюджета не только санкции или цены на нефть, а война против Украины. Расходы бюджета выросли на 21% и достигли 15,5 трлн руб. за четыре месяца 2025 года. Львиная доля этих средств — прямое или опосредствованное финансирование вооруженной агрессии: зарплаты военным, закупка техники, выплаты раненым и семьям погибших, финансирование содержания оккупированных территорий. Именно война провоцирует критический разрыв между доходами и расходами, из-за чего Минфин готовит пересмотр бюджета в Госдуме. Украинская разведка уже официально сообщила о нарастании внутреннего экономического кризиса в России и глубокой структурной нестабильности.

Прогноз: истощение резервов и растущая уязвимость Кремля

Все указанные факторы — падение цен на нефть, уменьшение валютных поступлений, резкий рост военных расходов, урезание инвестиций — свидетельствуют о постепенном истощении экономического ресурса Кремля.

Ситуация вряд ли изменится в ближайшие месяцы, правительство РФ будет вынуждено или прибегнуть к эмиссионному финансированию, или еще глубже урезать расходы, в частности и социальные. Оба сценария содержат значительные политические риски даже для такой мощной автократии, как РФ.

Российская экономика входит в фазу системной нестабильности из-за войны в Украине. Несмотря на то, что бюджетный кризис вряд ли остановит агрессию, он значительно ослабляет военные возможности РФ и открывает окно для усиления международного давления через санкции и финансовую изоляцию.

Олег Саркиц, «Зеркало недели. Украина»

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