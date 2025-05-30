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Европейские дипломаты выразили солидарность с Ниной Багинской

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  • 30.05.2025, 13:29
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Европейские дипломаты выразили солидарность с Ниной Багинской
Нина Багинская

Сегодня ее судят за неоднократные пикеты.

К зданию суда Советского района Минска 30 мая приехали представители дипломатических миссий в Беларуси. Таким образом они выразили солидарность с Ниной Багинской, которую здесь судят, сообщает «Еврорадио».

«Сегодня в одном из минских судов состоялось слушание по делу 78-летней Нины Багинской. Обвинения, вынесенные против нее, несправедливы и политически мотивированы. Представители дипломатических миссий в Беларуси сегодня во время слушания приехали к зданию суда, чтобы выразить солидарность с Ниной Багинской», — говорится в сообщении посольства Германии в Минске.

Фото: посольство Германии в Минске

Как сообщалось ранее, уголовное дело против Багинской начали по обвинению в неоднократном нарушении закона о проведении массовых мероприятий (ст. 342-2 УК). Женщину обвиняют в незаконном пикетировании за ее прогулки по минским улицам с бело-красно-белыми значками и демонстрацией национальной символики в 2024 году.

За прошлый год Багинскую трижды штрафовали, обвиняя в «несанкционированных пикетах». Общая сумма штрафов составила 720 рублей. Кроме того на нее были составлены еще пять протоколов.

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