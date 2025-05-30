Newsweek: Зумеры выбирают курицу 2 30.05.2025, 13:36

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В США отказываются от бургеров.

Американская классика — бургер с говядиной — может уступить место сэндвичам с курицей на фоне меняющихся вкусов потребителей, особенно среди поколения Z, пишет издание Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

С 2019 по 2024 год в США открылось около 2,800 новых куриных ресторанов, в то время как 1,200 бургерных закрылись. Потребление куриных сэндвичей выросло на 19%, тогда как спрос на бургеры упал на 3%.

Эксперты объясняют это несколькими причинами: курица дешевле, полезнее и воспринимается как более экологичный продукт. В 2024 году средняя цена за фунт говядины составляла более $8, тогда как курица стоила менее $2.

Даже крупные игроки индустрии делают ставку на курицу: в McDonald's заявили о намерении увеличить свое присутствие на рынке куриных продуктов к 2026 году, развивая линейку сэндвичей, включая McCrispy и Chicken Big Mac.

По словам экспертов, поколение Z все чаще делает выбор в пользу продуктов, ориентированных на здоровье и устойчивое потребление. Согласно исследованиям, 73% представителей этого поколения готовы платить больше за экологичные товары, а 34% обеспокоены состоянием планеты.

На фоне роста популярности высокобелковых диет и распространения препаратов для снижения веса, потребление курицы будет только расти. Все больше молодых американцев выбирают курицу как более здоровую и устойчивую альтернативу говядине.

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