Глава МИД Турции приехал в Киев после поездки в Москву 30.05.2025, 13:44

Хакан Фидан

Хакан Фидан рассказал о переговорах в Кремле.

В пятницу, 30 мая, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который прибыл в украинскую столицу после визита в Москву на этой неделе.

Об этом пишет «Европейская правда».

Министры подробно обсудили двустороннюю и международную повестку дня, мирный процесс и необходимость полного прекращения огня.

«Министр Фидан только что вернулся из Москвы и подробно проинформировал меня о слышанном и увиденном там. Мы обсудили шаги, которые приблизят мир для Украины», – сообщил глава МИД.

Особое внимание министры уделили вопросу безопасности в Черноморском регионе, отметили в МИД.

«Украина и Турция имеют общую позицию: Черное море должно быть пространством мира, свободной торговли и свободы мореплавания», – подчеркнул Сибига.

Дипломаты также обсудили совместную работу по реализации договоренностей по итогам первого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам восстановления. Кроме того, Сибига выразил особую благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в мирных усилиях.

«Мы ценим, что Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности возвращение Крыма, а также отстаивает права крымскотатарского народа», – отметил министр.

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