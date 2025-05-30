В трех областях Беларуси отменяют запреты на ловлю рыбы 1 30.05.2025, 13:46

Жители самых южных регионов страны уже могут смело готовить удочки.

Нерестовые запреты на ловлю рыбы снимают в трех белорусских областях с 31 мая 2025-го, рассказала пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юлия Рогалинская, пишут «Минск-Новости».

А вот на севере страны придется подождать до 8 июня.

В Брестской и Гомельской областях ограничения сняли еще 18 мая. Но и ввели их позже – еще 20 марта. А с 31 мая меры отменят в Минской, Гродненской и Могилевской областях.

«Сроки нерестовых запретов составляют 60 суток и зависят от регионов Беларуси. В этот период любительское рыболовство разрешено только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков», – поясняют в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В это время нельзя использовать любые другие орудия лова, кроме перечисленных. Запрещено рыбачить ночью, а еще на лодках.

За нарушения грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (Br420–1260). Придется и ущерб окружающей среде возместить. В некоторых случаях полагается уголовная ответственность.

Например, в 2025 году в период запрета на Вилейском водохранилище задержали местного жителя, который установил две рыболовные сети общей длиной более 100 м. И на таком мужчина попадается уже не в первый раз.

В этот раз было поймано почти 24 кг рыбы. Вред окружающей среде оценили в 213 базовых (Br8946). Также возбудили уголовное дело. Теперь рыбак-браконьер может лишиться свободы на четыре года.

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