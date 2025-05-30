закрыть
30 мая 2025, пятница, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

План войны Путина

1
  • Виталий Портников
  • 30.05.2025, 13:49
  • 1,402
План войны Путина
Виталий Портников

Почему важно его сорвать.

Почему важно его сорвать.

Почти с начала периода войны на истощение я утверждаю, что нашей главной задачей в конфликте с Россией на следующие десятилетия является сосуществование по схеме «долгий мир — короткие войны», что, в конце концов, и должно привести к миру тогда, когда агрессор убедится в бесперспективности своих расчетов.

И эта формула — вовсе не моя выдумка, именно в таком режиме до 7.10.2023 жил Ближний Восток.

Но надо понять, что у Путина другая формула — длинная война и короткий мир. Это идеальная формула для террористического государства, террористической организации. Именно такую формулу руководители ХАМАС сегодня пытаются навязать Израилю.

Потому что жизнь в режиме долгих войн — это не только война на истощение. Это неизбежная деградация общества, размывание демократии, усиление радикальных настроений и апатии, потеря веры. Это усталость, подрыв репутации, отсутствие инвестиций.

Именно поэтому стратегически важно сорвать этот путинский план.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер