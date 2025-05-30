План войны Путина

План войны Путина1
- Виталий Портников
- 30.05.2025, 13:49
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Почему важно его сорвать.
Почему важно его сорвать.
Почти с начала периода войны на истощение я утверждаю, что нашей главной задачей в конфликте с Россией на следующие десятилетия является сосуществование по схеме «долгий мир — короткие войны», что, в конце концов, и должно привести к миру тогда, когда агрессор убедится в бесперспективности своих расчетов.
И эта формула — вовсе не моя выдумка, именно в таком режиме до 7.10.2023 жил Ближний Восток.
Но надо понять, что у Путина другая формула — длинная война и короткий мир. Это идеальная формула для террористического государства, террористической организации. Именно такую формулу руководители ХАМАС сегодня пытаются навязать Израилю.
Потому что жизнь в режиме долгих войн — это не только война на истощение. Это неизбежная деградация общества, размывание демократии, усиление радикальных настроений и апатии, потеря веры. Это усталость, подрыв репутации, отсутствие инвестиций.
Именно поэтому стратегически важно сорвать этот путинский план.
Виталий Портников, «Фейсбук»