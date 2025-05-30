Лукашенко взялся хвалить троечников 1 30.05.2025, 14:00

Диктатор до сих пор ностальгирует по советской системе.

Лукашенко собрал чиновников, ответственных за вступительную кампанию в вузы Беларуси. В условиях дефицита абитуриентов (демографический спад плюс отток в вузы России и Запада) вопрос приобретает политический подтекст. Лукашенко заявил, что «не сомневается, что будет честно». Но признал, что «наших людей» в справедливости системы еще придется убедить.

Собственно, это и был основной посыл совещания: система проведения вступительной кампании в вузы и экзаменов в школах должна убеждать людей в справедливости. Должна ли она быть справедливой, не уточняется, но убеждать — должна, пишет planbmedia.io.

«Нюансы, конечно, важны, поэтому мы коснемся и нюансов нашей вступительной кампании. Но самое главное — наш разговор должен продемонстрировать людям, населению, что мы держим в поле зрения на самом высоком уровне процесс организации вступительных экзаменов в вузы и экзаменов об окончании среднего и базового уровней образования. То есть школы и вузы. Особенно поступление в вузы. Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили. Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании», — цитируют Лукашенко госсми.

Он также отметил, что «существует, пусть небольшой (полтора-два процента), недобор на бюджетные места». И призвал «принимать меры, чтобы эти места были заняты».

Троечники нам нужны

Несмотря на то, что с 2004 года в Беларуси принимают в вузы преимущественно по результатам централизованного тестирования (с 2023-го есть еще централизованный экзамен, но также в форме теста), Лукашенко до сих пор ностальгирует по советской системе.

«Много об этом говорим. Это все хорошо — централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга и преподаватель видит этого абитуриента», — заявил он.

Интересно, что не раз на совещании Лукашенко называл себя во множественном числе. Королевское «мы» (в смысле король и Бог), кажется, обретает беларуское содержание — теперь это Лукашенко и его политбюро.

Из неожиданного: Лукашенко заступился за троечников. Он поинтересовался, какие льготы предоставлены абитуриентам и насколько объективен этот процесс. «Я вас знаю. Вы (не «мы» — прим.), сидящие за этим столом, люди не только образованные, но и отличники. И вы все можете оценивать со своей позиции: вот, знания, знания, не знаешь — иди вон и так далее и тому подобное. А по итогу, вы помните, когда мы (теперь уже «мы», то есть и он тоже — примечание прим.) заканчивали вузы, те, которые были слабаками, если исходить из этих критериев, оказывались посильнее тех отличников, которые сдавали экзамены. Поэтому хотелось бы услышать здесь вашу оценку», — сказал Лукашенко.

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