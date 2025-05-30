WP: Конгресс США дает Трампу значительные рычаги влияния на Путина 1 30.05.2025, 14:04

Путина нужно заставить прекратить войну.

Вместо того, чтобы вести переговоры о мире с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин усиливает свои атаки против невинных украинских гражданских лиц. Очевидно, что Путин не хочет мира; его нужно заставить прекратить войну.

Для этого Трампу нужны большие рычаги влияния. Конгресс США может предоставить ему такие рычаги, приняв Закон о санкциях против России, который является результатом двухпартийных усилий во главе с сенаторами Линзи Грэм (республиканец от Южной Каролины) и Томом Коттоном (республиканец от Арканзаса), отмечает бывший главный спичрайтер Джорджа Буша, колумнист The Washington Post Марк Тиссен.

Законопроект, который поддержали 82 сенатора, предусматривает введение «разрушительных» санкций против России. Этот закон перекроет Кремлю важнейший источник доходов, запретив энергетические сделки с российскими банками и введя 500-процентную пошлину на импорт урана, нефти, природного газа, нефтепродуктов и нефтехимической продукции из России.

Это даст Трампу возможность эффективно вытеснить российские энергоносители с мирового рынка, что разрушит российскую экономику и лишит Путина средств для продолжения агрессии. Самое главное, это обеспечит Трампу сильную двухпартийную поддержку в его последней попытке убедить Путина вести переговоры.

Подписание законопроекта не означает, что Трамп должен немедленно ввести санкции. Они вступят в силу только после того, как президент официально заявит, что Путин «отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной».

Колумнист добавляет, что если Трамп не готов принять такое решение, есть другой вариант: он не обязан подписывать законопроект сразу после его одобрения Конгрессом. После того, как законопроект направляется президенту, у него есть 10 дней, чтобы подписать его или наложить вето.

Но ничего не заставляет Конгресс немедленно передавать принятый законопроект президенту. Действительно, после утверждения в Палате представителей и Сенате, лидер большинства в Сенате Джон Тун (республиканец от Южной Дакоты) может бессрочно удерживать законопроект «на столе», вместо того, чтобы отправлять его в Белый дом, давая Трампу столько времени, сколько ему нужно, прежде чем подписать его.

Предоставление президенту таких полномочий значительно усилит влияние Трампа на Путина. Это также усилит позиции Трампа и укрепит его влияние в переговорах. Кроме того, это подчеркнет, что США политически едины с Трампом.

Принятие законопроекта сделает выбор Путина очевидным: согласиться на мир или подвергнуться самым разрушительным санкциям, которые приведут к упадку его экономики, которая и так страдает. Это также создаст стимул для Китая, Индии и других стран, которые подпадут под вторичные тарифы, оказывать давление на Путина, чтобы он согласился на мир.

Более того, Конгресс мог бы дать Трампу еще больше рычагов влияния, добавив в закон о санкциях положение, позволяющее продажу американского оружия Украине за счет прямых кредитов в рамках программы Foreign Military Financing (FMF).

Такие кредиты не будут стоить налогоплательщикам ни копейки более того, они принесут прибыль, поскольку кредиты предоставляются под проценты, которые должны выплачивать правительству США. Конгресс также мог бы создать орган, уполномоченный позволять Украине использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия.

«Сочетание санкций и оружия — это именно то, что Трамп обещал сделать, если Путин не согласится на мир», — добавляет колумнист.

Сейчас Путин надеется, что Трамп разочаруется в мирном процессе и перейдет к другим делам, что позволит ему продолжать свою жестокую войну без поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и без наказания. Это ложное восприятие Путина является одной из причин, почему Трамп не смог убедить Москву согласиться на прекращение огня. Путин, похоже, убежден, что все, что ему нужно делать, — это сидеть тихо, ни на что не соглашаться, и США вознаградят его, развязав ему руки.

«Путина нужно лишить этой иллюзии и дать ему понять: если Россия откажется от мира, а Украина согласится, Трамп накажет Москву и усилит военную помощь Киеву. Принятие соответствующего законопроекта станет сигналом для Кремля, что отвержение мирных инициатив Трампа будет иметь последствия — и продемонстрирует политическое единство и решимость, которые, возможно, и помогут Трампу наконец заключить мир, к которому он стремится», — считает Тиссен.

Трамп был прав, пытаясь дать Путину время и сделать все возможное для добровольного прекращения войны. Но Путин четко дал понять, что добровольно не остановится — его нужно заставить. В Конгрессе уже сформировалось двухпартийное большинство, готовое предоставить Трампу необходимые инструменты для давления на Кремль и введения жестких последствий в случае дальнейшего отказа Путина. Голоса для этого есть — Трампу остается только дать Конгрессу «зеленый свет».

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкций против России, потому что считает, что находится близко к заключению «сделки». А санкции могут все испортить.

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