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Сколько стоит белорусская клубника на Комаровке

  • 30.05.2025, 14:13
Сколько стоит белорусская клубника на Комаровке

Цена начала падать.

На Комаровке белорусская клубника продается от 10,9 до 20 рублей за килограмм, пишет «Комсомолка».

Как сообщают читатели «КП», в четверг, 29 мая, стоимость белорусской клубники начиналась от 10,9 рублей за килограмм. У некоторых из продавцов цена на отечественную ягоду варьируется от 16 до 20 рублей. Разница в размере клубники, но вся она выглядит красиво. Скажем, в продаже была ягода из Пинска. За килограмм просили 20 рублей.

На Комаровском рынке в продаже есть и греческая клубника. Ее стоимость начинается от 12 рублей. Продавцы уверяют, что ягода сладка и сочная. Отличить ее от белорусской можно по характерным большим хвостикам. В целом, на рынке в продаже много клубники. И с каждыми выходными белорусской ягоды становится все больше.

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