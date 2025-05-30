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«Реал» подписал звезду «Ливерпуля» за месяц до завершения его контракта

  • 30.05.2025, 14:17
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«Реал» подписал звезду «Ливерпуля» за месяц до завершения его контракта
Трент Александер-Арнольд
Фото: Getty Images

Названа впечатляющая сумма трансфера.

«Реал» объявил о трансфере защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда.

Пресс-служба Королевского клуба пишет, что футболист сможет сыграть за мадридцев на Клубном чемпионате мира. Контракт с Трентом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее СМИ писали, что Александер-Арнольд перейдет в мадридскую команду как свободный агент, поскольку после нынешнего сезона у него заканчивается соглашение с «Ливерпулем».

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн пишет, что «Реал» заключил сделку с Красными, заплатив английскому клубу 10 миллионов евро. Речь идет о гарантированном платеже и еще одном транше.

Мадридцы пошли на такой шаг, ведь контракт Трента с «Ливерпуля» истекал 30 июня 2025 года, а Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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