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Белорус успешно съездил за границу с «паспортом иностранца» и поделился лайфхаком

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  • 30.05.2025, 14:22
  • 3,970
Белорус успешно съездил за границу с «паспортом иностранца» и поделился лайфхаком
Фото: mostmedia.io

Для успешной поездки нужно иметь на руках три документа.

На фоне историй о том, как мигрантов не выпускали за границу с «паспортом иностранца», белорус с польским проездным документом поделился с телеграм-каналом Dzik Pic своим положительным опытом. Он дал совет, какие действия стоит предпринять перед поездкой.

— Хочу поделиться опытом путешествия с проездным документом (dokument podróży). Уверен, что поможет многим избежать трудностей и осуществлять поездки с большей вероятностью.

Страна назначения — Италия. Писали в итальянское консульство с запросом, можем ли выехать с данным набором документов: просроченный паспорт + дорожный документ + ВНЖ. Получили подтверждение с пояснением, что набор документов актуален для всех стран, входящих в ЕС.

В аэропорту перед вылетом подошли к работнику компании WizzAir за консультацией, не возникнет ли проблем при посадке. Получили следующее пояснение.

Можно пройти контроль, если на руках все три документа (просроченный паспорт + дорожный документ + ВНЖ). Если нет хотя бы одного — могут отказать в посадке.

Упрощенно говоря, дорожный документ является дополнением к просроченному паспорту, продлевая его действие. Сам по себе дорожный документ при посадке силы не имеет.

Из личных рекомендаций:

Перед поездкой в страну написать имейл в консульство с запросом, одобряют ли они путешествие с таким набором документов. Распечатать эту переписку и иметь при себе.

Позвонить или написать в авиакомпанию с уточнением, пустят ли на борт с этим набором документов.

Перед вылетом подойти на стойку регистрации еще до начала посадки. Так можно будет выяснить все детали, показать все документы и подтверждения.

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