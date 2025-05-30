Макрон ожидает, что США введут санкции против России 1 30.05.2025, 14:45

Эмманюэль Макрон

Путин не готов к миру.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США ввести санкции против страны-агрессора России, когда она «подтвердит», что «не готова к миру».

Об этом сообщает BFMTV.

Отвечая на вопрос об украинском вопросе, а точнее о втором раунде переговоров по прекращению войны между Украиной и Россией, Макрон призвал Россию и Соединенные Штаты взять на себя ответственность.

Если Россия «подтвердит», что «не готова к миру», Вашингтон должен подтвердить свою «преданность» санкциям против Москвы, заявил президент Франции. Он подчеркнул, что «это испытание на доверие для американцев».

«Я разговаривал 48 часов назад с президентом Трампом, который выразил свою нетерпеливость. Вопрос сейчас: что нам с этим делать? Мы (европейцы — ред) готовы», — добавил он.

Что касается европейской позиции по завершению перемирия, президент Франции подтвердил доверие к европейцам.

«Они последовательны и надежны. Мы не изменились, мы все еще верим в международный порядок, в сотрудничество, в открытую торговлю и в соблюдение правил», — также заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com