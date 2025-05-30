Макрон ожидает, что США введут санкции против России

Макрон ожидает, что США введут санкции против России1
- 30.05.2025, 14:45
Путин не готов к миру.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США ввести санкции против страны-агрессора России, когда она «подтвердит», что «не готова к миру».
Об этом сообщает BFMTV.
Отвечая на вопрос об украинском вопросе, а точнее о втором раунде переговоров по прекращению войны между Украиной и Россией, Макрон призвал Россию и Соединенные Штаты взять на себя ответственность.
Если Россия «подтвердит», что «не готова к миру», Вашингтон должен подтвердить свою «преданность» санкциям против Москвы, заявил президент Франции. Он подчеркнул, что «это испытание на доверие для американцев».
«Я разговаривал 48 часов назад с президентом Трампом, который выразил свою нетерпеливость. Вопрос сейчас: что нам с этим делать? Мы (европейцы — ред) готовы», — добавил он.
Что касается европейской позиции по завершению перемирия, президент Франции подтвердил доверие к европейцам.
«Они последовательны и надежны. Мы не изменились, мы все еще верим в международный порядок, в сотрудничество, в открытую торговлю и в соблюдение правил», — также заявил он.