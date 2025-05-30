Ученые рассказали, как общаются лошади 1 30.05.2025, 14:44

В этом они похожи на приматов.

Новое исследование от команды ученых из Великобритании позволяет предположить, что у лошадей богатый «репертуар» мимики. По мнению исследователей, способ передачи эмоций у этих животных чем-то напоминает поведение приматов, пишет «Нож».

Считается, что самочувствие лошадей можно оценить, наблюдая за движением их ушей. Ученые решили изучить другие сигналы, которые звери используют для внутривидовой коммуникации.

Ранее иппологи уже пытались системно исследовать мимику лошадей. По словам авторов работы, главный недостаток прошлых экспериментов — малое количество контекстов для проверки реакции животных. К тому же, все сценарии были искусственно созданы людьми: например, те преграждали лошадям путь к корму.

Ученые из Великобритании пошли другим путем. Они использовали существующий каталог движений морды лошадей, чтобы выявлять типичные комбинации мимики и поведения 36 особей во время их естественного взаимодействия друг с другом. Мимику разделили на дружелюбную, игривую, агрессивную или внимательную.

Команда проанализировала 72-часовую видеозапись c поведением лошадей, чтобы понять, какие движения морды наиболее часто встречаются в каждом из контекстов.

«Такого масштабного исследования лошадей ещё не проводилось, и очень интересно наблюдать за тонкостями общения животных друг с другом», — пояснила доктор Кейт Льюис, первый автор исследования из Портсмутского университета.

Исследователи обнаружили, что большинство мимических движений встречались в разных контекстах. И все же, некоторые из них возникали в определенный момент.

Например, во время спокойного, «дружеского» общения лошади постоянно вытягивали морды вперед. При агрессивных столкновениях у животных расширялись ноздри, они опускали голову и приподнимали внутренние брови. Играя, звери, как правило, приподнимали подбородок, широко открывали рот и поворачивали уши.

«Лошади обладают богатым и сложным репертуаром мимики, и мы не должны упускать из виду эти нюансы, если хотим по-настоящему понять субъективный опыт лошадей. Ранее у лошадей уже описывали такие выражения морды, но здесь мы смогли показать, что лошадиная мимика действительно существует и, что особенно важно, эти животные задействуют те же мышцы, что и приматы», — резюмировала Кейт Льюис.

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