Путин получил нож в спину от Вучича2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 30.05.2025, 14:57
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Хозяина Кремля снова надули.
Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом «нейтралитету» продолжают поставки боеприпасов Киеву,
сообщает Служба внешней разведки России.
Вклад сербских оборонщиков в «развязанную Западом войну», итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», отметили в ведомстве «трясущегося Штирлица» Нарышкина.
По его данным, прикрытием для антироссийских действий служит «нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников».
В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств.
Надо же, и Африка «предала»!
«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину!» - цитирует ТАСС заявление СВР.
Как же так, Вучич! Приезжал на парад 9 мая, жал руку «великому геополитику», а другой, значит, продолжал продавать оружие «хунте Зеленского»?
- Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги, - возмущаются «внешние разведчики» и переходят на тему «печенегов и половцев»:
- Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории. Вспомнить, например, освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда, косовскую трагедию. На всех этих исторических этапах для россиян в отношениях с сербами непреложными оставались братские узы и единоверие.
Ну ладно, турецкий ятаган в спину «великому геополитика», но чтобы и сербской саблей по той же спине!
Даже «братушки», которые всё активнее движутся в сторону ЕС, уже не в состоянии изображать союзников путинской России. Впрочем, как и все прочие немногие, включая партнёров по ОДКБ и Таможенному союзу.
Всё очевиднее, что у мафиозного государства нет и не может быть успешного проекта, который можно было бы предложить своим соседям, партнёрам, номинальным союзникам или собственному народонаселению.
Телеграм-канал «СерпомПо»