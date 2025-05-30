Путин получил нож в спину от Вучича 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.05.2025, 14:57

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Александр Вучич

Хозяина Кремля снова надули.

Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом «нейтралитету» продолжают поставки боеприпасов Киеву,

сообщает Служба внешней разведки России.

Вклад сербских оборонщиков в «развязанную Западом войну», итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», отметили в ведомстве «трясущегося Штирлица» Нарышкина.

По его данным, прикрытием для антироссийских действий служит «нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников».

В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств.

Надо же, и Африка «предала»!

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину!» - цитирует ТАСС заявление СВР.

Как же так, Вучич! Приезжал на парад 9 мая, жал руку «великому геополитику», а другой, значит, продолжал продавать оружие «хунте Зеленского»?

- Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги, - возмущаются «внешние разведчики» и переходят на тему «печенегов и половцев»:

- Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории. Вспомнить, например, освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда, косовскую трагедию. На всех этих исторических этапах для россиян в отношениях с сербами непреложными оставались братские узы и единоверие.

Ну ладно, турецкий ятаган в спину «великому геополитика», но чтобы и сербской саблей по той же спине!

Даже «братушки», которые всё активнее движутся в сторону ЕС, уже не в состоянии изображать союзников путинской России. Впрочем, как и все прочие немногие, включая партнёров по ОДКБ и Таможенному союзу.

Всё очевиднее, что у мафиозного государства нет и не может быть успешного проекта, который можно было бы предложить своим соседям, партнёрам, номинальным союзникам или собственному народонаселению.

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