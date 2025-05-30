Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 1 30.05.2025, 15:05

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Первая ракетка мира спокойно обыграла сербку Ольгу Данилович.

Белоруска Арина Соболенко уверенно пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего круга белоруска одолела представительницу Сербии Ольгу Данилович, занимающую 34-е место в рейтинге WTA. Счет – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

За выход в четвертьфинал Соболенко поборется против американки Аманды Анисимовой, которая в 1/16 финала обыграла Клару Таусон из Дании – 7:6 (7:4), 6:4.

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