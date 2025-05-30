The Economist: Зумеры против Эрдогана 30.05.2025, 15:08

Реджеп Тайип Эрдоган

Молодежь стала движущей силой протестов в Турции.

Школьники и студенты, которые не знали какой была Турция до 2003 года, массово вышли на улицы после ареста оппозиционного лидера Экрема Имамоглу 19 марта, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org). Несмотря на репрессии, протесты продолжаются: в тюрьмах остаются около 30 студентов, еще 12 — под домашним арестом.

Крупные акции были подавлены полицией, но повседневные протесты в виде сидячих забастовок, бойкотов и демонстраций не утихают. 13 мая были арестованы шесть студентов, выступивших против визита исламского проповедника. Попытка Реджеп Тайип Эрдоган воспитать «набожное поколение» сталкивается с реальностью: турецкая молодежь менее религиозна и более критично настроена, чем ожидал президент.

Зумеры (18–29 лет) составляет почти четверть избирателей. Согласно опросам, лишь около 11% из них готовы голосовать за правящую партию. Молодежь винит правительство в некачественном образовании, экономических трудностях и отсутствии влияния их голосов на политику. «Мы даже на плакаты собираем деньги по частям — а они читают нам свои заученные речи», — возмущается активист.

Социальные сети и массовое участие молодых людей вдохновляют оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) на более решительные действия. После ареста Имамоглу видео, где молодежь прорывает полицейские баррикады, стало вирусным. Это подтолкнуло сотни тысяч людей к участию в крупнейших протестах за десятилетие. Возможно, именно это спасло Имамоглу от обвинений в терроризме и отстранило назначение провластного мэра Стамбула.

Тем не менее репрессии продолжаются. 26 мая арестовали 25 человек, включая чиновников и бизнесменов, по обвинениям в коррупции. Во время протестов 1 мая были задержаны около 400 человек. Власти добились блокировки аккаунта Имамоглу на X (бывший Twitter).

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