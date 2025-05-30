Уголовное дело против Нины Багинской закрыли
- 30.05.2025, 15:13
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Ее отпустили из зала суда.
30 мая в суде Первомайского района Минска прошел закрытый судебный процесс по делу 78-летней активистки Нины Багинской. По итогам заседания ее отпустили, не назначив наказания, а уголовное дело прекратили, сообщает «Белсат» со ссылкой на источники.
Напомним, женщине вменялась статья 342−2 Уголовного кодекса (Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Поводом для уголовного преследования стали прогулки со значками бело-красно-белого цвета на одежде и демонстрация национальной символики на улицах Минска в 2024 году, сообщают правозащитники.
По данным «Вясны», в 2024 году Нину Багинскую три раза привлекали к административной ответственности по статье 24.23 КоАП (Несанкционированное пикетирование). Общая сумма штрафов составила 7200 рублей. Кроме того, на нее составили еще пять протоколов.