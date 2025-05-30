Российский мэр утаил антивоенное послание из капсулы времени 30.05.2025, 15:21

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Сергей Петрин

Он выборочно процитировал текст.

Мэр российского Воронежа Сергей Петрин полностью проигнорировал антивоенные призывы авторов послания из капсулы времени 25-летней давности, процитировав лишь патриотические лозунги из текста документа, сообщает «Немецкая волна».

На этот инцидент, происшедший в пятницу, 30 мая, во время торжественного вскрытия послания 2000 года, обратил внимание местный общественный деятель Юрий Родионов.

«Пробиваем новое дно с новым мэром. Прочитайте текст, который привел мэр из капсулы времени. А теперь посмотрите на полный текст на фото», - написал урбанист, обнародовав фотоснимок текста послания. Его авторы начали с заявления: «Не нужны войны, никому и никакие. Мы их пережили - гражданскую, Великую Отечественную, Афганскую, Чеченскую - и пусть они останутся в XX веке». Однако в официальной публикации мэра в Telegram-канале эта фраза отсутствует.

Вместо этого Петрин процитировал другой фрагмент, где говорится о необходимости «сделать нашу страну единой и могущественной», а также призывы «украсить район великолепными дворцами» и «подарить каждому ребенку счастливое детство». Мэр традиционно для российских чиновников назвал войну против Украины продолжающейся «военной операцией». В ее «нам снова приходится отстаивать наше право на жизнь и свободу», - заявил Сергей Петрин. «Я верю, что мы победим и то, что было нам наказано, исполним», - добавил он.

Вскрытая капсула времени 25 лет пролежала в основании пирамиды в Коминтерновском районе Воронежа. Отмечается, что ее заложили «в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». В ходе нового мероприятия была заложена новая капсула, которую планируют вскрыть через 20 лет - к столетию события в 2045 году.

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