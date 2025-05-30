Песков назвал условие для прямых переговоров Путина, Зеленского и Трампа 30.05.2025, 15:30

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

«Нужна хорошая подготовка».

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что прямые переговоры на высшем уровне возможны, но только при условии результативных переговоров на уровне делегаций.

Как пишет «Апостроф», слова российского чиновника передает РБК и Риа.

Отмечается, что речь о встрече Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа может зайти только при условии результативных переговоров на уровне делегаций.

«Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», - заявил Песков.

Вместе с тем он добавил, что кремлевский диктатор вроде как принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, но нужна хорошая подготовка.

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