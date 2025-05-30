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Какие напитки помогают лучше переварить шашлык

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  • 30.05.2025, 15:37
Какие напитки помогают лучше переварить шашлык

Варианты есть практически на любой вкус.

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова поделилась советами о том, какие напитки помогают лучше переварить жареное мясо.

Так, специалист рекомендовала запивать шашлык водой или натуральными соками. Богданова объяснила, что баранина идеально сочетается с яблочным соком, который утолит жажду и добавит вкусовые нюансы, не забивая аромат мяса.

Виноградный и ананасовый соки, по её словам, подходят для курицы и индейки, а томатный сок — для жирной свинины.

Диетолог отметила, что сухое вино также может помочь переварить шашлык, но стоит помнить об опасности алкоголя для организма. «Важно помнить, что вино обезвоживает, и в целом от алкоголя лучше отказаться», — сказала она.

Не забыла эксперт и о любителях молочных продуктов. Им Зоя Богданова предложила запивать шашлык таном, который поможет организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи.

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