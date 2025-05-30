закрыть
30 мая 2025, пятница, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Данное новшество дисциплинирует автомобилистов»

1
  • 30.05.2025, 15:56
  • 2,918
«Данное новшество дисциплинирует автомобилистов»

Под Могилевом установили необычный датчик.

На трассе М4 вблизи остановочного пункта Ильинка Могилевского района установили датчик, который замеряет скорость едущих автомобилей. При этом результаты замеров не становятся поводом для «писем счастья».

«Данное новшество дисциплинирует автомобилистов и снижает риск наезда на пеших участников дорожного движения», — уверены в местной милиции.

Дело в том, что датчик стоит перед пешеходным переходом и предупреждает о необходимости снизить скорость до максимально допустимой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер