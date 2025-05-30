«Данное новшество дисциплинирует автомобилистов» 1 30.05.2025, 15:56

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Под Могилевом установили необычный датчик.

На трассе М4 вблизи остановочного пункта Ильинка Могилевского района установили датчик, который замеряет скорость едущих автомобилей. При этом результаты замеров не становятся поводом для «писем счастья».

«Данное новшество дисциплинирует автомобилистов и снижает риск наезда на пеших участников дорожного движения», — уверены в местной милиции.

Дело в том, что датчик стоит перед пешеходным переходом и предупреждает о необходимости снизить скорость до максимально допустимой.

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