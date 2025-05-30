Многие в России аплодировали и радовались, но потом заплакали 4 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

30.05.2025, 16:24

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Упустили один важный нюанс.

Ведущий государственного канала Соловьев.Лайв Сергей Мардан призвал отменить пенсии российским пенсионерам, чтобы те, кто не родил в молодости детей, сдохли от голода.

Да, это цитата. Так и сказал.

Когда эти люди призывали к массовым убийствам украинцев, многие в России аплодировали и радовались. Упустив один важный нюанс. Система, построенная на ненависти, может только ненавидеть. И ей все равно кого. Сегодня это украинцы, а завтра - российские пенсионеры, которые не смогли завести детей.

Сегодня они оправдывают удары по детским больницам в Украине. Но завтра с таким же рвением оправдают и убийство граждан РФ. Причем, буквально тех же самых, которые вчера аплодировали их призывам «мочить украинцев».

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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