Россельхознадзор задержал три партии белорусской молочки
- 30.05.2025, 16:38
Общий вес груза — почти четыре тонны.
На российско-белорусской в Псковской области Россельхознадзор задержал три партии белорусской молочки. Как уточнили в ведомстве, продукты пытались ввезти незаконно.
Речь идет о сливочном масле и стерилизованном питьевом молоке из Беларуси. Общий вес груза — 3,9 тонны.
На молочную продукцию не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товаров. Кроме того, в одном из трех машин, молочку перевозили без холодильного оборудования.
В итоге перемещение молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запретили, товар вернули на белорусскую территорию.