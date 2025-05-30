Россельхознадзор задержал три партии белорусской молочки 30.05.2025, 16:38

Общий вес груза — почти четыре тонны.

На российско-белорусской в Псковской области Россельхознадзор задержал три партии белорусской молочки. Как уточнили в ведомстве, продукты пытались ввезти незаконно.

Речь идет о сливочном масле и стерилизованном питьевом молоке из Беларуси. Общий вес груза — 3,9 тонны.

На молочную продукцию не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товаров. Кроме того, в одном из трех машин, молочку перевозили без холодильного оборудования.

В итоге перемещение молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запретили, товар вернули на белорусскую территорию.

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