Терпение на грани даже у Эрдогана: Москве выдвинули серьезное предупреждение 30.05.2025, 16:51

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Кремль может поставить себя в дипломатически уязвимое положение.

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что отказ России продемонстрировать гибкость в переговорах по прекращению войны с Украиной может привести к ее международной изоляции. Об этом сообщает TRT Haber.

По словам министра, инициатива американского президента Дональда Трампа по немедленному прекращению боевых действий стала важным сигналом для других участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что как Украина, так и европейские партнеры уже проявили конструктивный подход и поддержали предложенную стратегию США.

Фидан подчеркнул, что если Кремль не последует этому примеру, он может потерять поддержку ключевых игроков и поставить себя в дипломатически уязвимое положение.

«Мы наблюдаем положительную динамику переговоров, стороны начинают фиксировать первые результаты», — отметил он.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила украинскую сторону на новый раунд переговоров, запланированный на 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская делегация представит меморандум, разработанный для мирного урегулирования, автором которого является советник Путина Владимир Мединский.

Несмотря на это, Кремль не предоставил Украине полный список своих требований, которые в Киеве расценили как попытку затянуть или обесценить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике эту позицию, назвав ее попыткой сделать переговоры формальностью без реального содержания.

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