«Лукашенко падет примерно на следующий день» 30.05.2025, 16:59

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Даже россияне не видят в нем сильного военного партнера.

Режим Лукашенко, будучи главным союзником Кремля, с самого начала вторжения фактически стал соучастником агрессии — предоставив территорию Беларуси для атаки на Украину. Однако вопрос о прямом участии Минска в войне остаётся открытым.

О возможности такого развития событий рассказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

«Я всегда утверждал, что если Путин падет, Лукашенко падет примерно на следующий день. Значит, Беларусь является неотъемлемой частью процесса, но отправит ли она свою армию за границу? Вероятно и почти наверняка, что нет», — говорит он.

Кларк считает белорусские Вооружённые силы малоэффективными. Хотя официальная численность составляет около 50 тысяч военных, реально боеспособными являются не более 15 тысяч, и то с низким уровнем подготовки и слабым оснащением.

По мнению эксперта, Беларусь вряд ли сможет существенно изменить ситуацию на фронте — даже россияне не видят в ней сильного военного партнёра. Основная роль, вероятно, будет сводиться к предоставлению территории для манёвров или отвлекающих действий.

Ситуация на границе с Беларусью

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новое наступление с территории Беларуси уже этим летом, прикрываясь военными учениями. Он отметил, что под предлогом учений Москва уже неоднократно начинала свои атаки. Потенциальное направление удара пока остаётся неизвестным — под угрозой могут быть как Украина, так и страны НАТО, например, Литва или Польша.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии для «Фокуса» отметил, что Россия готовит масштабные учения «Запад-2025» в Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к расширению боевых действий на северном направлении, в частности в сторону Черниговщины, а также о давлении на Украину и Европу из-за возможности создания сухопутного коридора в Калининград. Вероятность вторжения из Беларуси зависит от позиции Китая, который не заинтересован в эскалации, а основные усилия РФ сосредоточены на Донбассе. Провокации на севере могут быть отвлекающим манёвром, тогда как санкции и сложная ситуация в России вынуждают Кремль искать быстрых результатов, поскольку долгая война для него очень затратна.

Недавно РФ возобновила использование воздушного пространства Беларуси для разведки в целях подготовки ударов крылатыми ракетами по Украине. Во вторник, 27 мая, СМИ сообщили, что в Беларуси был замечен советский военный самолёт комплексной разведки Ил-20 ВКС, вероятно, ведущий разведку радиолокационных станций ПВО в западных областях Украины.

Аналитик подчёркивает, что Беларусь не обладает военным потенциалом, который мог бы существенно повлиять на ход войны на стороне России.

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