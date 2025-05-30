Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях загадочное сообщение 30.05.2025, 17:07

Криштиану Роналду

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Португалец рассматривает два варианта своего будущего.

Звезда Аль-Насра Криштиану Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии раздумывает, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает Foot Mercato.

После завершения сезона он оставил в соцсетях загадочное сообщение, породившее волну слухов о возможном прощании с нынешним клубом.

«Эта глава завершена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.

По информации источника, португалец рассматривает два варианта своего будущего.

Первый — Роналду может остаться в Аль-Насре. Его контракт истекает уже 30 июня, но клуб предложил ему новое соглашение и стороны близки, чтобы ударить по рукам.

Второй вариант — переход в другой саудовский клуб Аль-Хиляль, который остался без Неймара и стремится подписать новую звезду. Роналду может соблазниться на этот вариант, поскольку Аль-Хиляль будет участвовать в Клубном чемпионате мира-2025 и 40-летний Роналду будет иметь шанс снова заявить о себе на большой арене.

В этом сезоне Роналду отметился 35 голами и 4 результативными передачами в 41 матче.

С Аль-Насром Роналду пока не добыл ни одного трофея, в то время, как Аль-Хиляль доминирует в Саудовской Аравии, выиграв шесть из последних девяти чемпионатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com