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Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях загадочное сообщение

  • 30.05.2025, 17:07
Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях загадочное сообщение
Криштиану Роналду
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Португалец рассматривает два варианта своего будущего.

Звезда Аль-Насра Криштиану Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии раздумывает, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает Foot Mercato.

После завершения сезона он оставил в соцсетях загадочное сообщение, породившее волну слухов о возможном прощании с нынешним клубом.

«Эта глава завершена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.

По информации источника, португалец рассматривает два варианта своего будущего.

Первый — Роналду может остаться в Аль-Насре. Его контракт истекает уже 30 июня, но клуб предложил ему новое соглашение и стороны близки, чтобы ударить по рукам.

Второй вариант — переход в другой саудовский клуб Аль-Хиляль, который остался без Неймара и стремится подписать новую звезду. Роналду может соблазниться на этот вариант, поскольку Аль-Хиляль будет участвовать в Клубном чемпионате мира-2025 и 40-летний Роналду будет иметь шанс снова заявить о себе на большой арене.

В этом сезоне Роналду отметился 35 голами и 4 результативными передачами в 41 матче.

С Аль-Насром Роналду пока не добыл ни одного трофея, в то время, как Аль-Хиляль доминирует в Саудовской Аравии, выиграв шесть из последних девяти чемпионатов.

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