Путешествия по Беларуси в одиночку: Куда и зачем стоит отправиться? 30.05.2025, 17:14

Путешествия в одиночку, чтобы перезагрузиться становятся все более популярными.

Герои популярных фильмов, книг и блогов все чаще отправляются в путешествие в одиночку, чтобы устроить перезагрузку, по-другому посмотреть на мир и себя самого, пишет сайт planetabelarus.by.

Вслед за вымышленными персонажами и популярными блогерами этот формат путешествий захотели испробовать многие. Появляются топы стран и городов, куда особенно интересно отправиться одному. А мы уверены, что Беларусь как место для уединения, самопознания и новых впечатлений сможет потягаться с любым другим уголком планеты. Итак, куда в Беларуси поехать в одиночку?

На болота

ФОто: planetabelarus.by

Без всяких преамбул и сразу в омут. Небольшие одиночные поездки в соседние города оставим путешественникам-новичкам. Ведь если хочется побыть наедине с собой, без лишнего шума и суеты, испытать себя, куда еще отправиться, если не на болота, которые занимают значительную часть Беларуси.

Героиня фильма «Дикая», чтобы избавиться от депрессии, решила пройти по длинному и опасному горному маршруту. Но наверняка даже ее удивили бы мощь, опасность и очарование белорусских болот. Мы не рекомендуем выбираться в одиночку в тяжелые походы по болотам, особенно без опыта и знаний. Но существует множество безопасных маршрутов и экотроп, где можно приятно провести время в одиночестве, наслаждаясь тишиной, видами и мыслями в своей голове.

ФОто: planetabelarus.by

В белорусских заказниках сейчас проложено больше 70 экотроп. Одна из самых известных проходит через болота заказника «Ельня». Там есть деревянный настил, поэтому не придется ходить по щиколотку в воде. Ближайшая деревня расположена в нескольких километрах, и ощущение полного одиночества и изоляции гарантировано. И хоть маршрут совершенно безопасен, для городского жителя он может стать тем еще испытанием на прочность. Греющиеся на солнце ужи, следы животных, пугающая тишина и неожиданные «вскрики» потревоженных птиц, да и бесконечные болота с островами и осознание того, что на десятки километров вокруг ни единой души сделают прогулку вполне впечатляющей.

По похожей экотропе с настилом и обзорной вышкой можно пройтись и на Ольманских болотах и в Национальном парке «Припятский».

В автопутешествие по Беларуси

ФОто: planetabelarus.by

Тем, кто любит ездить на машине, обязательно стоит отправиться в путешествие по Беларуси без особой цели, просто, чтобы увидеть красивые места и останавливаться в неизвестных местечках. Белорусские дороги как будто созданы для таких путешествий в одиночку. Сворачиваете с оживленных трасс, выезжаете на все еще хорошие асфальтированные дороги, где практически не встречаются другие машины, и наслаждаетесь путешествием.

Не верьте тем, кто говорит, что в Беларуси нечего смотреть. То, что наши достопримечательности не разрекламированы и не обозначены информационной табличкой, не значит, что их вовсе нет. В любом регионе, в любой самой маленькой деревне можно найти что-то интересное, достаточно только зайти на Планету Беларусь или пообщаться с местными жителями.

ФОто: planetabelarus.by

Во время таких поездок на машине можно останавливаться в придорожных кафе или закупаться сырками в сельских магазинах, расспрашивать продавцов о местной жизни, рассматривать костелы и церкви, древние развалины и деревенские дома, и, конечно, ехать и ехать по бесконечным белорусским путям-дорожкам, дивясь белорусским пейзажам.

На уроки полесского диалекта

ФОто: planetabelarus.by

Героиня известного фильма «Ешь. Молись. Люби» отправилась в Италию не только, чтобы попробовать настоящую итальянскую кухню, частью ее долгого странствия было изучение итальянского языка. Говорят, язык влияет на то, как мы смотрим на мир и его воспринимаем. Соответственно, чем больше языков — тем шире границы восприятия.

Белорусам повезло знать сразу два языка, а есть еще и возможность поехать в удивительный край и изучать полесский диалект. Если не хватает мотивации, почитайте про то, как испанец поселился на Полесье, чтобы выучить местный язык, или как полешук перевел часть Библии на говор своей деревни. Дело не в том, пригодится ли вам в жизни полесский язык, а в том, что вы узнаете и чему научитесь благодаря ему.

ФОто: planetabelarus.by

Белорусы известны своим радушием и гостеприимством, поэтому организовать себе такую поездку проще простого. Уезжаете на юг Беларуси, обустраиваетесь в какой-нибудь местной гостинице в Пинске или Давид-Городке, выезжаете в любую деревню и на месте ищите кого-нибудь из старожилов, кто готов дать вам уроки языка. Ничего удивительного, если в роли бонуса вам предложат остановиться прямо в деревне, научат готовить полесские блюда, а заодно познакомят со своей философией счастливой жизни.

По местам любимого писателя или художника

ФОто: planetabelarus.by

Наверняка среди белорусских поэтов, фотографов, писателей или других деятелей есть тот, кто особенно запал вам в душу. Допустим, еще со школьных лет вам нравится Якуб Колас и его «Новая земля». Так вот Константин Мицкевич как будто специально много переезжал и жил в живописных местах, чтобы по ним удобно было в будущем составлять маршрут.

Сейчас открыты четыре усадьбы-музея поэта. Это «Акинчицы», «Ласток», «Альбуть», «Смольня» — все они в Столбцовском районе, есть множество связанных с ним мест в Минске и других белорусских городах. Так что запасайтесь книгами с любимыми произведениями и отправляйтесь перечитывать их в те места, где Колас их написал или задумал.

Не менее интересный маршрут могут составить для себя и любители Купалы, Ожешко, Быкова, Мицкевича и других авторов.

Если вам ближе по душе фотографы или художники, составить свой маршрут еще проще. Отыщите самые интересные фото Яна Булгака или зарисовки Наполеона Орды, и отправляйтесь в те же места, чтобы сравнить прошлое и настоящее.

Важные исторические места

История способствует тому, чтобы более философски и спокойно относится к жизни и особенно к мелким проблемам. Побывайте в Брестской крепости, чтобы удивиться тому, каким сильным и мужественным может быть человек.

ФОто: planetabelarus.by

Посмотрите на руины дворца Сапег в Ружанах, где когда-то был дворцовый комплекс, роскошь, балы, а сейчас остались только развалины, посмотрите на храмы в небольших деревнях, на которые местные жители когда-то отдавали все средства, хоть сами жили невероятно бедно и голодали, просто погуляйте по Минску, который жгли, грабили и осаждали, а ему все нипочем. Каждое место и каждая история может чему-то научить. А путешествие в одиночку особенно способствуют тому, чтобы все это осмыслить.

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