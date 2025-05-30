В Минске выставили на продажу дом за 2,5 миллиона долларов 8 30.05.2025, 17:44

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Где находится и как выглядит жилье за такие деньги.

В Минске на улице Гало выставили на продажу двухэтажный дом без малого за 7,5 млн рублей. Его общая площадь — почти 551 квадратный метр, пишет «Зеркало».

«Дом, построенный по индивидуальному дизайнерскому проекту, с отделкой из премиальных материалов, полностью оборудованный всем необходимым для комфортной жизни. Продажа частично с мебелью. Место не в зоне сноса», — говорится в объявлении.

На участке также есть двухэтажный банно-спортивный комплекс с сауной, бассейном, душевыми, гостевым залом и комнатами отдыха. Он соединен с основным зданием общей террасой. Земельный участок занимает 11 соток.

«Дом расположен среди респектабельных построек с добропорядочными соседями, — указано в объявлении. — Рядом с участком есть тенистый сквер с многолетними деревьями, отличное место для релакса или оздоровительных прогулок. Улица пролегает в двух кварталах от автомобильной магистрали — общественный транспорт рядом, но не мешает уединенной спокойной жизни».

Жилая площадь дома, который был построен в 2001 году, — 176,9 квадратного метра.

Стоимость — 7 492 000 рублей, или 2,5 млн долларов.

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