закрыть
30 мая 2025, пятница, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске выставили на продажу дом за 2,5 миллиона долларов

8
  • 30.05.2025, 17:44
  • 2,400
В Минске выставили на продажу дом за 2,5 миллиона долларов

Где находится и как выглядит жилье за такие деньги.

В Минске на улице Гало выставили на продажу двухэтажный дом без малого за 7,5 млн рублей. Его общая площадь — почти 551 квадратный метр, пишет «Зеркало».

«Дом, построенный по индивидуальному дизайнерскому проекту, с отделкой из премиальных материалов, полностью оборудованный всем необходимым для комфортной жизни. Продажа частично с мебелью. Место не в зоне сноса», — говорится в объявлении.

На участке также есть двухэтажный банно-спортивный комплекс с сауной, бассейном, душевыми, гостевым залом и комнатами отдыха. Он соединен с основным зданием общей террасой. Земельный участок занимает 11 соток.

«Дом расположен среди респектабельных построек с добропорядочными соседями, — указано в объявлении. — Рядом с участком есть тенистый сквер с многолетними деревьями, отличное место для релакса или оздоровительных прогулок. Улица пролегает в двух кварталах от автомобильной магистрали — общественный транспорт рядом, но не мешает уединенной спокойной жизни».

Жилая площадь дома, который был построен в 2001 году, — 176,9 квадратного метра.

Стоимость — 7 492 000 рублей, или 2,5 млн долларов.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер