Осужденный за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов приедет сниматься в Беларусь 3 30.05.2025, 18:05

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Российского актера не так давно освободили по УДО.

Актер и бывший заключенный Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино уже летом 2025-го, разузнал Mash.

Более того, он сразу получит главную роль в новом фильме.

Сообщается, что актер подписал контракт на сумму ₽13 млн (почти $165 тыс.), треть из которых – уже на руках.

По информации Mash, переговоры по возвращению на экраны уже прошли, соглашение оформлено.

Подробностей о новом проекте, его авторах и режиссере пока нет, но Telegram-каналы пишут, что съемки начнутся в конце августа 2025-го в Москве, а закончатся и вовсе в Беларуси.

Пока же Ефремову нужно восстановиться, встать на ноги и подтянуть здоровье. Со слов близких, как раз этим и планировал заняться актер после своего освобождения.

Тем временем Михаил Ефремов уже почти два месяца на свободе. Из колонии в Белгородской области его выпустили 9 апреля 2025-го.

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Напомним, что Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы Пресненским судом Москвы 8 сентября 2020-го за трагический инцидент на Смоленской площади.

В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Однако позже, после апелляции, Мосгорсуд сократил срок наказания Ефремову до семи с половиной лет, учитывая компенсацию морального вреда.

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