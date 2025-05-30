Умер легендарный белорусский разведчик Геннадий Юшкевич 30.05.2025, 18:17

1,356

Он скончался на 98-м году жизни.

На 98-м году жизни умер белорусский разведчик, ветеран Второй мировой войны Геннадий Юшкевич, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуcи.

Юшкевич — ветеран спецчастей подразделений оперативной разведки Генерального штаба Красной армии и органов внутренних дел Республики Беларусь. Удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Славы III степени.

Во время ВОВ ушел в партизаны. В 14 лет стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка», в 16 лет — членом разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, действовавшей в тылу. Участвовал в боях за Восточную Пруссию.

В 2010 году Юшкевич был зачислен в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады специального назначения.

Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске в семье служащих. В 1941 году окончил шесть классов, в 1946 году — первый курс автотехнического отделения московского техникума Министерства заготовок СССР, а в 1947 году — экстерном среднюю школу. В 1949 году получил диплом с отличием в офицерской школе МВД СССР, в 1959 году также с красным дипломом окончил заочно юридический факультет Белорусского госуниверситета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com