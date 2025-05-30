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С июня к Балтийскому морю из Минска можно будет доехать на поезде за 10 часов

  • 30.05.2025, 18:41
С июня к Балтийскому морю из Минска можно будет доехать на поезде за 10 часов

Правда, с одним условием.

Российская железная дорога с 2 июня возобновляет курсирование поезда Калининград — Челябинск. Он будет ездить через Беларусь, добраться до Балтийского моря из Минска можно будет за 10 часов. Об этом сообщает сайт РЖД.

Поезд из Челябинска будет отправляться по четвергам в 19.35 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в воскресенье в 13.25. В Беларуси он будет останавливаться в Орше, Борисове, Минске, Молодечно и Сморгони.

Продажа билетов на поезда дальнего следования калининградского направления открыта за 90 суток до даты отправления.

Билет в плацкартный вагон стоит от 335 рублей, купе — от 619 рублей.

Правда, есть одно но: чтобы попасть в Калининград, белорусам необходима действующая шенгенская виза, так как поезд идет по территории Литвы.

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