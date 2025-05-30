Ученый рассказал о будущем телят, которых родили белорусские коровы от зубра 30.05.2025, 19:03

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Такие телята будут расти быстрее своих породных родственников.

В Шарковщинском районе появились телята, которые представляют собой гибрид коров герефордской породы и дикого зубра. Эксперт в области генетики из Витебской государственной академии ветеринарной медицины рассказал БелТА, каким может стать это необычное потомство и безопасно ли содержать его рядом с обычным коровьим стадом.

В прошлом году к коровам молочно-товарного комплекса на выпас пришёл одинокий, но довольно спокойный зубр, а в этом году выяснилось, что он оставил после себя потомство. Один из телят унаследовал масть зубра, другой — мамы-коровы.

В райагросервисе такого ещё не встречали, поэтому сейчас решают, что делать с неожиданным сюрпризом. Телята пока остаются на предприятии под присмотром работников.

Заведующий кафедрой генетики и разведения сельскохозяйственных животных Витебской государственной академии ветеринарной медицины Олег Заяц объяснил, что с научной точки зрения это понятно. Генетические корни крупного рогатого скота уходят как раз к зубрам, и у них одинаковое количество хромосом. В то же время физически коровы и зубры почти никогда не пересекаются.

Зубры в период спаривания покрывают самок, пока цикл не завершится. На выпас коров молочной породы выпускают уже оплодотворёнными, а мясных, как герефорды, — нет, поэтому зубр, который ходил в большом стаде, мог оплодотворить не только двух, но и больше самок.

Заяц отметил, что поведение и характер дикого отца телятам могут не передаться, всё зависит от окружающей среды и заботы людей. Есть много случаев, когда дикие животные привыкают к человеку, становятся ручными и спокойными. Гибриды зубра и коровы также могут вырасти спокойными, поскольку коровы-герефорды по природе — спокойные животные.

По прогнозам генетика, такие телята будут расти быстрее своих породных родственников. Быки, полученные от этого гибрида, будут бесплодными, но тёлки могут давать потомство.

Для племенного разведения гибридов лучше держать отдельно. Они различаются только размерами и внешним видом — могут превышать и герефордов, и зубров по высоте и весу. Срок жизни у них такой же, как у обычных коров. Если их оставить на откорм, хозяйство может получить такое же качественное мясо, как у матерей-герефордов, которые славятся мраморной говядиной.

Олег Заяц сказал, что лично сталкивается с такими случаями впервые, хотя на занятиях студентам рассказывает о гибридизации и выведении новых пород. Обычно такие породы выводят специально для улучшения качества молочной продукции.

Шарковщинский райагросервис занимается разведением племенного стада, поэтому решение за руководством предприятия.

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