Дуда наградил Буданова офицерским крестом «За заслуги перед Польшей» 1 30.05.2025, 19:14

Также кавалерским крестом ордена был награжден заместитель главы военной разведки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда наградил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

В ведомстве отметили, что Буданов получил награду за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами». Также кавалерским крестом ордена был награжден его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий.

Орден Заслуг перед Республикой Польша — это высшая награда за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества и развития взаимоотношений между народами. Орденом награждают иностранных граждан и лиц польской национальности, проживающих за рубежом, которые своей деятельностью внесли выдающийся вклад в области международного сотрудничества и развития связей Республики Польша с другими государствами и нациями.

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