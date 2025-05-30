Рублевая цена российской нефти упала почти на 40% ниже заложенного в бюджет уровня 30.05.2025, 19:34

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Средняя цена российской нефти, рассчитываемая для целей налогообложения, по итогам мая составила 4.195 рублей за баррель, что является минимальным показателем с апреля 2023 года и на 38% ниже уровня, который использовался при планировании доходов бюджета на 2025 год, показал расчет Reuters.

При вычислении средней цены нефти для налогообложения, которая в налоговом законодательстве именуется Юралс — аналогично основной экспортной марке российского сырья — используется расчётная корзина из сорта Urals и более дорогого ESPO Blend.

Рублевая цена Юралс лежит в основе расчетов ставок ключевых нефтегазовых налогов: НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье.

Запланированная цена Юралс для бюджета на этот год составляет 6726 рублей за баррель (средняя цена Юралс — $69,7 за баррель, курс — 96,5 рубля за доллар США).

В мае средняя цена Юралс составила $52,1 за баррель, курс — 80 рублей за доллар США.

В июне Госдума РФ готовится принять поправки в закон о федеральном бюджете-2025, которые, в частности, предусматривают сокращение почти на четверть прогнозируемых нефтегазовых доходов казны — на 2,6 триллиона рублей до 8,32 триллиона рублей, исходя из обновленного макропрогноза Минэкономразвития, в котором рублевая цена Юралс снижена до 5.281 рубля за баррель (средняя цена Юралс — $56,0 за баррель, курс — 94,3 рубля за доллар США).

Майская рублевая цена Юралс для налогов оказалась на 21% меньше новой прогнозной величины.

Ослабление рублевой цены Юралс продолжается с января и поддерживается укреплением национальной валюты при одновременном снижением средней цены корзины Юралс.

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