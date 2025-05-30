Microsoft окончательно покидает российский рынок1
- 30.05.2025, 19:50
ООО «Майкрософт Рус» резко сократило операционную активность после вторжения РФ в Украину.
Американская корпорация Microsoft окончательно покидает российский рынок. Ее дочерняя структура ООО «Майкрософт Рус» готовится подать в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу, 30 мая, на портале «Федресурс». Кредитором компании выступает Газпромбанк, передает DW.
Одной из причин обращения в суд компании «Майкрософт Рус» стал иск со стороны Газпромбанка. В январе банк потребовал взыскать с российского юрлица Microsoft 90,9 млн рублей в рамках дела о неосновательном обогащении. Как следует из материалов дела, претензии касаются контракта на техническую поддержку, заключенного в сентябре 2021 года и действовавшего до 12 сентября 2022 года. По утверждениям истца, с апреля 2022 года «Майкрософт Рус», несмотря на получение оплаты в полном объеме, прекратила выполнение обязательств по договору.
В апреле суд частично удовлетворил иск: с компании постановили взыскать 887 тыс. долларов в качестве неосновательного обогащения и еще 62 тыс. долларов в виде процентов - в общей сложности 949 тыс. долларов. Суд также постановил дополнительно начислять проценты, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты.
Формально Microsoft начала сворачивать деятельность в РФ еще весной 2022 года — после нападения России на Украину, но до недавнего времени компания сохраняла юридическое присутствие в стране. В декабре 2024-го — январе 2025 года были окончательно закрыты филиалы Microsoft в 13 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Краснодар.
ООО «Майкрософт Рус» резко сократило операционную активность после российского вторжения в Украину. Если в 2021 году выручка составляла 6,9 млрд рублей, то в 2024 году этот показатель упал до 161,6 млн рублей. При этом компания, согласно бухгалтерской отчетности, все же показала чистую прибыль в объеме 174,1 млн рублей.