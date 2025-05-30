Microsoft окончательно покидает российский рынок 1 30.05.2025, 19:50

ООО «Майкрософт Рус» резко сократило операционную активность после вторжения РФ в Украину.

Американская корпорация Microsoft окончательно покидает российский рынок. Ее дочерняя структура ООО «Майкрософт Рус» готовится подать в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу, 30 мая, на портале «Федресурс». Кредитором компании выступает Газпромбанк, передает DW.

Одной из причин обращения в суд компании «Майкрософт Рус» стал иск со стороны Газпромбанка. В январе банк потребовал взыскать с российского юрлица Microsoft 90,9 млн рублей в рамках дела о неосновательном обогащении. Как следует из материалов дела, претензии касаются контракта на техническую поддержку, заключенного в сентябре 2021 года и действовавшего до 12 сентября 2022 года. По утверждениям истца, с апреля 2022 года «Майкрософт Рус», несмотря на получение оплаты в полном объеме, прекратила выполнение обязательств по договору.

В апреле суд частично удовлетворил иск: с компании постановили взыскать 887 тыс. долларов в качестве неосновательного обогащения и еще 62 тыс. долларов в виде процентов - в общей сложности 949 тыс. долларов. Суд также постановил дополнительно начислять проценты, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты.

Формально Microsoft начала сворачивать деятельность в РФ еще весной 2022 года — после нападения России на Украину, но до недавнего времени компания сохраняла юридическое присутствие в стране. В декабре 2024-го — январе 2025 года были окончательно закрыты филиалы Microsoft в 13 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Краснодар.

ООО «Майкрософт Рус» резко сократило операционную активность после российского вторжения в Украину. Если в 2021 году выручка составляла 6,9 млрд рублей, то в 2024 году этот показатель упал до 161,6 млн рублей. При этом компания, согласно бухгалтерской отчетности, все же показала чистую прибыль в объеме 174,1 млн рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com