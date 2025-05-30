Зеленский: Россия не хочет обменивать белорусов 30.05.2025, 20:06

Ни воевавших на стороне Украины, ни политзаключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается использовать взятых в плен иностранных добровольцев для давления на их страны. По его словам, Россия также отказывается обменивать и граждан Беларуси. Об этом, как пишет «Укринформ», украинский лидер рассказал во время общения с журналистами 27 мая.

«Они не хотят обменивать граждан Беларуси, что интересно, отдавать нам граждан Беларуси, которые были на нашей стороне (воевали. — Прим. ред.), или даже белорусских политзаключенных», — сказал Зеленский.

Он отметил, что у него есть список журналистов, политических заключенных, просто список иностранцев, который он передает партнерам «из разных стран, в частности, из Латинской Америки».

Зеленский считает, что Россия так действует, поскольку хочет влиять на отношения с этими странами и «решать свои вопросы — то, что им нужно», в том числе и для оказания давления.

«С россиянами очень сложно работать. Даже при обмене они ведут себя нечестно. Но мы в любом случае будем стараться. Когда мы говорим, например, о модели „всех на всех“. И я надеюсь, что это произойдет после прекращения огня», — добавил он.

Напомним, в российском плену находятся как минимум двое белорусских добровольцев, воевавших в составе полка Калиновского: Сергей Дегтев и Ян Дюрбейко попали в плен 26 июня 2022 года.

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