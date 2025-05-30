Reuters: Саудовская Аравия призвала Иран подписать соглашение с США 1 30.05.2025, 20:29

Во избежание войны.

В апреле принц Саудовской Аравии призвал иранских чиновников серьезно отнестись к предложению президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения, поскольку оно дает способ избежать войны с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Два источника из стран Персидского залива, близкие к правительственным кругам, и два иранских чиновника рассказали, что обеспокоенный перспективой дальнейшей нестабильности в регионе, 89-летний король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз отправил своего сына, принца Халида бин Салмана, с предупреждением в верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

На закрытой встрече в Тегеране, состоявшейся 17 апреля в президентском комплексе, присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Мохаммед Багери и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Хотя медиа освещали визит 37-летнего принца, содержание тайного послания раньше не раскрывалось. В ходе встречи он предупредил иранских чиновников, что американский президент не терпит затяжных переговоров.

В Тегеране принц Халид заявил группе высокопоставленных чиновников Ирана, что команда Трампа будет стремиться быстро достичь соглашения, и окно для дипломатии быстро закроется.

Он добавил, что лучше добиться соглашения с США, чем столкнуться с возможностью атаки со стороны Израиля, если переговоры сорвутся. Принц утверждал, что регион, уже раздирающий конфликты в Газе и Ливане, не сможет выдержать дальнейшей эскалации напряженности.

Власти Ирана не ответили на запрос о комментарии до публикации статьи, но впоследствии спикер Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи «категорически опроверг» материал Reuters, сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Fars.

Власти Саудовской Аравии не ответили на запрос о комментарии.

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