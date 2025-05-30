Макрон призвал Китай пресечь вмешательство Северной Кореи в войну с Украиной 30.05.2025, 20:40

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Президент Франции пригрозил Пекину вмешательством НАТО.

Китай должен повлиять на Северную Корею, чтобы та прекратила помогать России в войне против Украины, если не хочет, чтобы НАТО вмешивалась в дела Юго-Восточной Азии, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает France 24. Он отметил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы Североатлантический альянс играл какую-либо роль в Азии. «Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, — это большой вопрос для всех нас», — отметил он и призвал Китай заставить КНДР вернуть войска домой. Макрон предупредил, что если этого не произойдет, НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

Северная Корея поддержала Россию в войне против Украины в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. Среди прочего Пхеньян направил около 15 тысяч своих солдат в Курскую область, часть которой удерживали ВСУ. За счет этого подкрепления регион удалось отбить. Кроме того, в настоящее время КНДР обеспечивает до половины артиллерийских боеприпасов, необходимых российской армии для продолжения военных действий. В отдельных частях зависимость от северокорейских поставок достигает 100%.

По подсчету исследовательского центра Open Source Centre (OSC), в общей сложности Пхеньян мог передать Москве до 6 млн снарядов. Это стало значительным дополнением к собственному российскому производству, которое западные чиновники оценивают в 2–2,3 млн единиц в 2024 году. По данным украинской разведки, также Северная Корея отправила союзнику 120 самоходных артиллерийских установок большой дальности, 120 реактивных систем залпового огня и 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24. «Без поддержки Ким Чен Ына президент Владимир Путин на самом деле не смог бы продолжать свою войну в Украине», — отмечал Хью Гриффитс, координатор группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против КНДР.

Взамен Россия передает Северной Корее топливо, ракетные технологии, системы противовоздушной обороны и образцы западного оружия — например, австрийские винтовки Steyr Mannlicher SSG 08. Также Ким получает особенные подарки: белоснежных лошадей, экзотических животных, автомобили Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. В апреле Путин публично выразил ему признательность за помощь, отметив, что в России «не забудут подвига корейских бойцов» и будут чтить их как «героев».

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