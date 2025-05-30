Бросил камень в трактор: в Борисовском районе сельчанин повздорил с механизатором 1 30.05.2025, 20:53

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Что было дальше.

Жителю деревни Дроздино Борисовского района грозит до трех лет лишения свободы. Мужчину взбесил ехавший в утреннее время трактор, написал тг-канал «Милиция Минщины».

57-летний сельчанин вышел со своего двора и стал кричать матом на проезжающего тракториста. Последний никак не отреагировал. Это, похоже, еще больше задело вспыльчивого мужчину. Он схватил камень и бросил в сторону техники, повредив лакокрасочное покрытие.

После этого водитель остановился и вышел, чтобы снять поведение мужчины на мобильный телефон. В ответ тот схватил гаджет и бросил на землю.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. На горизонте у мужчины замаячил реальный срок.

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