Зеленский встретился с сенаторами США, инициировавшими законопроект о санкциях против РФ 1 30.05.2025, 21:03

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Президент Украины призвал их усилить санкции.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, представляющим Республиканскую и Демократическую партии США. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Ключевые темы встречи – законопроект США по усилению санкций против России, координация дипломатических усилий для достижения мира и развитие двусторонних отношений между Украиной и США.

Президент Украины поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, американский народ за поддержку Украины и отдельно – президента США Дональда Трампа за его усилия для окончания войны.

Зеленский также выразил благодарность сенаторам за то, что они посетили место ракетного удара в Киеве, где в ночь на 24 апреля Россия убила 13 человек.

В частности, на встрече обсудили переговоры в Стамбуле и ее единственный результат, который Россия не заблокировала, – обмен пленными.

Президент отметил, что Украина готова к проведению конструктивных переговоров, но российская сторона даже не может определить адженду встречи, намеченной на 2 июня в Стамбуле. Россия демонстрирует стремление к миру только в заявлениях, но готовится к проведению новых наступательных операций.

В то же время, сенаторы подчеркнули, что российская пропаганда пытается навязать миру мнение об успехах РФ на поле боя, но на самом деле это не соответствует действительности и Украина продолжает бороться против агрессора.

Отдельное внимание было уделено увеличению давления на Россию. Зеленский отметил законопроект Грэмма и Блюменталя о введении новых санкций против России и призвал Сенат США рассмотреть его.

По словам главы государства, важно ужесточить санкции против энергетического и банковского секторов, а также снизить предельную цену на российскую нефть до $30. Кроме того, президент отметил введение вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения.

Среди других важных тем – усиление противовоздушной обороны Украины, возвращение депортированных Россией украинских детей, Соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Зеленский отметил, что Украина предлагает заключить соглашения о свободной торговле и оборонном сотрудничестве с США, которые должны укрепить двусторонние отношения и вместе с соглашением о создании инвестиционного фонда восстановления будут способствовать увеличению товарооборота между двумя странами.

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