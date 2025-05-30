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В Гродно на клумбе вырос ананас

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  • 30.05.2025, 21:10
  • 1,250
В Гродно на клумбе вырос ананас

Он стойко перенес капризную весну.

Прямо в центре Гродно на одной из городских клумб жители заметили экзотическое растение, пишет портал NewGrodno.

Все в шоке: ведь привычные нам яблони и вишни пострадали от резких заморозков, а этой культуре все нипочем. Правда, мы точно не знаем, когда там появился ананас.

Чтобы плод не повредился, растение даже подвязали. Технология проверенная, таким же образом закрепляют и помидоры в теплице.

Кто посадил ананас и зачем, пока неизвестно. Хочется верить, что растение не станет жертвой вандалов или хулиганов, а ананас спокойно созреет.

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