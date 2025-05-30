В Гродно на клумбе вырос ананас

В Гродно на клумбе вырос ананас1
- 30.05.2025, 21:10
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Он стойко перенес капризную весну.
Прямо в центре Гродно на одной из городских клумб жители заметили экзотическое растение, пишет портал NewGrodno.
Все в шоке: ведь привычные нам яблони и вишни пострадали от резких заморозков, а этой культуре все нипочем. Правда, мы точно не знаем, когда там появился ананас.
Чтобы плод не повредился, растение даже подвязали. Технология проверенная, таким же образом закрепляют и помидоры в теплице.
Кто посадил ананас и зачем, пока неизвестно. Хочется верить, что растение не станет жертвой вандалов или хулиганов, а ананас спокойно созреет.