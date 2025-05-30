В РФ запретил пририсовывать Путину усы и челку Гитлера 2 30.05.2025, 21:43

Суд в Омске запретил ряд мемомов с диктатором РФ.

Кировский районный суд Омска признал запрещенными в России двенадцать страниц на сайтах, где размещены изображения, сравнивающие Владимира Путина с Адольфом Гитлером, и ряд других мемов с российским диктатором.

На это обратила внимание «Верстка».

В некоторых случаях под запрет попали отредактированные фотографии, на которых у Путина усы и причёска как у Гитлера. В частности из-за этого также оказались запрещены и изображения из фильма «Гитлер капут!» с Павлом Деревянко, опубликованные на тех же страницах.

В других случаях суд запретил фотографии, содержащие надписи «Путлер капут». Причём большинство из них были сделаны на протестных акциях, а надписи были нанесены на плакаты протестующих. Например, суд запретил фотографию блогера Ильи Варламова, на которой запечатлена женщина с плакатом «Путлер, выпей яду, пока не угостили свинцом».

Помимо этого, суд запретил страницу на сайте Стихи.ру, где размещено изображение с Путиным, приставляющим к голове револьвер, и надписью «Как спасти Россию от позора», а также страницу в ЖЖ, на которой опубликовано изображение, стилизованное под обложку журнала «Крокодил» с фотографией Путина и надписью «В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно».

Запретить картинки потребовали сотрудники прокуратуры Омска. По их мнению, изображения «негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности, преступлений и способствуют их совершению».

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