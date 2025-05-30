Глава Нацбанка объяснил, почему возникают проблемы с обменом поврежденных долларов на новые 1 30.05.2025, 21:57

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Возможности по операциям с иностранной валютой у белорусских банков ограничены.

Глава Нацбанка Роман Головченко подтвердил, что сегодня возможности по операциям с иностранной валютой у белорусских банков достаточно ограничены из-за введенных санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает «Зеркало».

Как пояснил Головченко, в Беларуси, в отличие от США, нет в обороте купюр разных годов выпуска. Поэтому нельзя, как в Америке, без проблем сдать или обменять на более новые доллары хоть XIX века.

«Раньше у нас никогда не возникало таких проблем, банки аккумулировали валюту, которая по тем или иным причинам выходит из употребления, меняли ее на новую. Понятно, что в условиях санкций в отношении финансового сектора, банков Беларуси это стало делать не так просто. Это то, что касается ветхих и поврежденных долларов», — объяснил глава Нацбанка.

Что касается долларов и других валют, которые обладают всеми признаками платежеспособности, но относятся к разным временным выпускам, на уровне государства, подчеркнул Головченко, не принималось и не будет приниматься никаких ограничений по приему или продаже таких купюр.

«Надо понимать, что в условиях отсутствия такой массовой подпитки иностранной валюты мы ограничены теми банкнотами, которые циркулируют в стране. И у нас в стране все иностранные купюры, в том числе доллары США, принимаются по одинаковой цене», — заявил премьер.

Напомним, в начале этого года белорусы столкнулись с проблемой: обменники не принимали старые доллары. В феврале в России некоторые банки официально стали вводить комиссию за прием долларов старого образца. В Польше старые доллары принимают по меньшему курсу, чем новые. В Беларуси такой меры нет (если купюры не повреждены), но периодически появлялись сообщения, что люди сталкиваются с трудностями при обмене.

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