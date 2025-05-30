Линдси Грэм: На следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против РФ 1 30.05.2025, 22:06

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Сенатор от Республиканской партии сегодня посетил Киев.

Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии в США заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина» 30 мая.

«Итак, я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены Палаты представителей, которые готовы внести свои изменения, и вы увидите действия Конгресса», — сказал Грэм в Киеве.

Также, по его словам, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что следующие две недели «будут определяющим для результата». По словам Грэма, россияне не заинтересованы в мире, поэтому следующая встреча в Стамбуле с украинской стороной вряд ли принесет какой-то результат.

«Поэтому, когда этот двухнедельный период закончится, я думаю, всем будет вполне понятно, что Россия играет в игру за счет мира, а не только Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

27 мая Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что диктатор РФ Владимир Путин «ведет их в пропасть». В тот же день Трамп заявил, что Путин «играет с огнем». По словам американского лидера, если бы не он, то с Россией уже произошло бы «много плохих вещей».

Ранее Грэм предупреждал, что Сенат США готов ввести 500% пошлины против стран, которые покупают российские энергоносители.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com