Линдси Грэм: На следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против РФ

Линдси Грэм: На следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях против РФ1
- 30.05.2025, 22:06
Сенатор от Республиканской партии сегодня посетил Киев.
Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии в США заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина» 30 мая.
«Итак, я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены Палаты представителей, которые готовы внести свои изменения, и вы увидите действия Конгресса», — сказал Грэм в Киеве.
Также, по его словам, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что следующие две недели «будут определяющим для результата». По словам Грэма, россияне не заинтересованы в мире, поэтому следующая встреча в Стамбуле с украинской стороной вряд ли принесет какой-то результат.
«Поэтому, когда этот двухнедельный период закончится, я думаю, всем будет вполне понятно, что Россия играет в игру за счет мира, а не только Соединенных Штатов», — подчеркнул он.
27 мая Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что диктатор РФ Владимир Путин «ведет их в пропасть». В тот же день Трамп заявил, что Путин «играет с огнем». По словам американского лидера, если бы не он, то с Россией уже произошло бы «много плохих вещей».
Ранее Грэм предупреждал, что Сенат США готов ввести 500% пошлины против стран, которые покупают российские энергоносители.